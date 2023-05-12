Прогнозы об аномальной жаре летом в России назвали непрофессиональными
Метеоролог Шувалов назвал непрофессиональными прогнозы жаркого лета в России
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о том, что предстоящее лето станет аномально жарким на всей территории России.
"Это совершенно невозможная ситуация, когда на всей территории температура +40 градусов. <…> Честно говоря, отдаёт абсолютным непрофессионализмом вот этот прогноз, просто расчёт на сенсацию", — заявил он.
Метеоролог объяснил, что если в одной части страны наблюдается положительная температурная аномалия, то в другой должна быть отрицательная. В качестве примера он привёл лето 2010 года. Тогда изнуряющая жара стояла на европейской территории России, а в Западной Сибири было холодно и сыро.
Сообщения о том, что грядущее лето станет самым жарким за последние 150 лет в стране, опроверг и ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Метеоролог заверил, что сезон будет несильно отличаться от других, отметив, что возможно превышение температуры лишь на 0,5–1 градус. По его словам, нет ни одного региона с "красными пятнами", указывающими на экстремальную жару.
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