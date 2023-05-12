Прогнозы об аномальной жаре летом в России назвали непрофессиональными

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с телеканалом "360" опроверг информацию о том, что предстоящее лето станет аномально жарким на всей территории России.

"Это совершенно невозможная ситуация, когда на всей территории температура +40 градусов. <…> Честно говоря, отдаёт абсолютным непрофессионализмом вот этот прогноз, просто расчёт на сенсацию", — заявил он.

Метеоролог объяснил, что если в одной части страны наблюдается положительная температурная аномалия, то в другой должна быть отрицательная. В качестве примера он привёл лето 2010 года. Тогда изнуряющая жара стояла на европейской территории России, а в Западной Сибири было холодно и сыро.