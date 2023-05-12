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12 мая, 03:11

Военные РФ сбили четыре ракеты HIMARS на Южно-Донецком направлении

Российские военные сбили четыре ракеты HIMARS на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"На Южно-Донецком направлении отражён ракетный удар противника. Расчётами зенитных ракетных систем С-300 сбито четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS", — приводит его слова РИА "Новости".

Кроме того, огнём самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожен миномётный расчёт ВСУ в районе Пречистовки. А в районе Великой Новосёлки уничтожен пункт временной дислокации расчётом самоходного миномёта "Тюльпан".

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Войска РФ при поддержке авиации отражают атаку ВСУ в направлении Малоильиновки

Ранее Лайф рассказывал, что в Херсонской области был уничтожен украинский штурмовик Су-25. Также было перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

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Артур Лапсаков
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