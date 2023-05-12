"Чумовая пятница" с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис получит сиквел
Variety: Disney работает над сиквелом "Чумовой пятницы"
Студия Disney официально начала работу над второй частью "Чумовой пятницы". Главные роли в комедии вновь исполнят Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан, пишет Variety.
В картине актрисы воплотят мать и дочь, которые меняются телами и жизнями. Обе звезды ранее одобрительно высказывались об идее создания сиквела. Сценаристом проекта стала дебютантка Элиз Холландер. Дата релиза, имя режиссёра и другие подробности не рассекречиваются.
Оригинальная картина вышла на экраны в 2003 году. "Чумовая пятница" стала кассовым хитом, заработав в мире 160 миллионов долларов. За роль в этой ленте Ли Кёртис была отмечена номинацией на "Золотой глобус".
Ранее кинокомпания Lucasfilm начала работу над тремя новыми лентами по кинофраншизе "Звёздные войны". Режиссёром первой станет Джеймс Мэнголд, работавший ранее с этой студией над картиной "Индиана Джонс и циферблат судьбы". События будут развиваться вокруг первого джедая, сумевшего совладать с Силой.