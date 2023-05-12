"Чумовая пятница" с Линдси Лохан и Джейми Ли Кёртис получит сиквел

Студия Disney официально начала работу над второй частью "Чумовой пятницы". Главные роли в комедии вновь исполнят Джейми Ли Кёртис и Линдси Лохан, пишет Variety.

В картине актрисы воплотят мать и дочь, которые меняются телами и жизнями. Обе звезды ранее одобрительно высказывались об идее создания сиквела. Сценаристом проекта стала дебютантка Элиз Холландер. Дата релиза, имя режиссёра и другие подробности не рассекречиваются.

Оригинальная картина вышла на экраны в 2003 году. "Чумовая пятница" стала кассовым хитом, заработав в мире 160 миллионов долларов. За роль в этой ленте Ли Кёртис была отмечена номинацией на "Золотой глобус".