В Мексике назвали расистом сенатора США за слова о "кошачьем корме"

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард назвал расистом сенатора-республиканца от американского штата Луизиана Джона Кеннеди, который заявил, что латиноамериканская страна "ела бы кошачий корм из консервной банки", если бы не северный сосед. Об этом пишет газета El Universal.

"Мне этот господин кажется невеждой и расистом, ему должно быть стыдно за то, что он сенатор, и, конечно, мы должны защищать нашу страну на всех площадках, в том числе в Сенате Конгресса США", — пояснил дипломат.

По словам Эбрарда, позиция сенатора, нелестно отзывающегося о соседнем государстве, не найдёт поддержки, так как "США нуждаются в Мексике". Также глава МИД отметил, что страну это не обижает, однако это показывает, "какой он невежественный и глупый".