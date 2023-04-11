Американские политики нашли новую страну для вторжения

Американские политики из Республиканской партии всё чаще предлагают отправить военных в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает Politico.

"Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооружённых сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии", — пишет издание.

В статье отмечается, что внешнюю политику республиканцев определяют недовольство иммиграцией, смертность от передозировки наркотиков и антипатия к Китаю. При этом Politico указывает, что Демократическая партия исключает возможность вторжения в Мексику.

Также журналисты напоминают, что Дональд Трамп в последние дни своего президентства рассуждал о возможной отправке спецназа или переходе к кибервойне против лидеров картелей, если он снова победит на выборах. Некоторые американские политики предлагают вторгнуться в соседнюю страну даже без разрешения Мехико. Так об этом заявил сенатор Том Коттон. А его коллеги-конгрессмены Дэн Креншоу и Майк Вальц предложили законопроект, требующий разрешить использование военной силы, чтобы "перевести нас в войну с картелями".