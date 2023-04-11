Американские политики нашли новую страну для вторжения
Politico: Республиканцы хотят ввести армию в Мексику для борьбы с наркокартелями
Американские политики из Республиканской партии всё чаще предлагают отправить военных в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает Politico.
"Готовность некоторых республиканцев открыто принять законодательный акт или одобрить использование вооружённых сил в Мексике говорит о том, что эта идея пустила прочные корни внутри партии", — пишет издание.
В статье отмечается, что внешнюю политику республиканцев определяют недовольство иммиграцией, смертность от передозировки наркотиков и антипатия к Китаю. При этом Politico указывает, что Демократическая партия исключает возможность вторжения в Мексику.
Также журналисты напоминают, что Дональд Трамп в последние дни своего президентства рассуждал о возможной отправке спецназа или переходе к кибервойне против лидеров картелей, если он снова победит на выборах. Некоторые американские политики предлагают вторгнуться в соседнюю страну даже без разрешения Мехико. Так об этом заявил сенатор Том Коттон. А его коллеги-конгрессмены Дэн Креншоу и Майк Вальц предложили законопроект, требующий разрешить использование военной силы, чтобы "перевести нас в войну с картелями".
Против вторжения в Мексику выступают военные. Глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли в марте подчёркивал, что борьба с торговлей наркотиками — это компетенция правоохранительных органов, а не военных.
В начале января в Мексике боевики наркокартеля "Синалоа" устроили бойню с военными посреди города Кульякан. При задержании наркоторговца Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь (сын знаменитого наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра по прозвищу Эль Чапо — "коротышка") погибло около 30 человек. После этого ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявили, что США угрожает война с Мексикой из-за ситуации на границе двух стран.
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