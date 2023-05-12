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12 мая, 06:02

Силовики приехали на стройку соборной мечети в Крыму после сообщения о заложенном СВУ

На стройке соборной мечети в Крыму обнаружили муляж СВУ

Силовики приехали на стройку соборной мечети в Крыму после сообщения о заложенном самодельном взрывном устройстве (СВУ). Работники нашли там чёрный пакет с торчащими проводами, сообщает телеграм-канал SHOT.

Подозрительный предмет заметили на складе в строящейся в Симферополе мечети. Он был обмотан скотчем. На место вызвали сапёров. По предварительным данным, это муляж СВУ и угрозы не представляет. Кто-то собрал его из четырёх кусков хозяйственного мыла, проводов и телефона. Пакет со всем содержимым отправили на экспертизу. Кто его оставил в мечети и с какой целью, сейчас выясняется.

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Ранее Лайф писал, что в Мелитополе рано утром в пятницу, 12 мая, прозвучал взрыв. По данным местных властей, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Иван Косицын
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