Силовики приехали на стройку соборной мечети в Крыму после сообщения о заложенном СВУ
На стройке соборной мечети в Крыму обнаружили муляж СВУ
Силовики приехали на стройку соборной мечети в Крыму после сообщения о заложенном самодельном взрывном устройстве (СВУ). Работники нашли там чёрный пакет с торчащими проводами, сообщает телеграм-канал SHOT.
Подозрительный предмет заметили на складе в строящейся в Симферополе мечети. Он был обмотан скотчем. На место вызвали сапёров. По предварительным данным, это муляж СВУ и угрозы не представляет. Кто-то собрал его из четырёх кусков хозяйственного мыла, проводов и телефона. Пакет со всем содержимым отправили на экспертизу. Кто его оставил в мечети и с какой целью, сейчас выясняется.
Ранее Лайф писал, что в Мелитополе рано утром в пятницу, 12 мая, прозвучал взрыв. По данным местных властей, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство.
ТАСС / Сергей Мальгавко