Силовики приехали на стройку соборной мечети в Крыму после сообщения о заложенном СВУ

Подозрительный предмет заметили на складе в строящейся в Симферополе мечети. Он был обмотан скотчем. На место вызвали сапёров. По предварительным данным, это муляж СВУ и угрозы не представляет. Кто-то собрал его из четырёх кусков хозяйственного мыла, проводов и телефона. Пакет со всем содержимым отправили на экспертизу. Кто его оставил в мечети и с какой целью, сейчас выясняется.