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12 мая, 07:13

В Евросоюзе нашли ещё один способ снизить зависимость от России

FT: Евросоюз хочет проложить интернет-кабель через Чёрное море

Евросоюз может проложить подводный интернет-кабель через Чёрное море. По информации издания Financial Times, это планируется сделать для улучшения связи с Грузией и снижения зависимости от линий, которые проходят через Россию.

Газета ссылается на документ Еврокомиссии, в котором указано, что кабель стоимостью около 45 миллионов евро и протяжённостью порядка 1100 километров "свяжет страны – члены ЕС с Кавказом через международные воды Чёрного моря". Согласно документу, проект с интернет-кабелем направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через РФ.

Согласно информации FT, ЕС и Грузия заявили о необходимости проложить такой кабель ещё в 2021 году, но ситуация вокруг Украины придала проекту дополнительный импульс. Однако сроки его реализации неизвестны. Кроме того, возможность прокладки кабельного маршрута через Чёрное море изучает и компания Vodafone. Проект под названием Kardessa соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем продолжится под землёй, соединяя с Арменией, Казахстаном, и далее пойдёт в Азию.

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Евросоюз также планирует проложить отдельный электрический кабель по дну Чёрного моря в рамках программы Global Gateway, который соединит Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном. Целью данного проекта является усиление безопасности поставок ЕС.

Ранее Лайф писал, что НАТО повысило готовность своих воздушных сил в районе Чёрного моря из-за действий авиации России.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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