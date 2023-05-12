В Евросоюзе нашли ещё один способ снизить зависимость от России

Евросоюз может проложить подводный интернет-кабель через Чёрное море. По информации издания Financial Times, это планируется сделать для улучшения связи с Грузией и снижения зависимости от линий, которые проходят через Россию.

Газета ссылается на документ Еврокомиссии, в котором указано, что кабель стоимостью около 45 миллионов евро и протяжённостью порядка 1100 километров "свяжет страны – члены ЕС с Кавказом через международные воды Чёрного моря". Согласно документу, проект с интернет-кабелем направлен на снижение зависимости региона от наземной оптоволоконной связи, проходящей транзитом через РФ.

Согласно информации FT, ЕС и Грузия заявили о необходимости проложить такой кабель ещё в 2021 году, но ситуация вокруг Украины придала проекту дополнительный импульс. Однако сроки его реализации неизвестны. Кроме того, возможность прокладки кабельного маршрута через Чёрное море изучает и компания Vodafone. Проект под названием Kardessa соединит Украину с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем продолжится под землёй, соединяя с Арменией, Казахстаном, и далее пойдёт в Азию.

Евросоюз также планирует проложить отдельный электрический кабель по дну Чёрного моря в рамках программы Global Gateway, который соединит Венгрию и Румынию с Грузией и Азербайджаном. Целью данного проекта является усиление безопасности поставок ЕС.