Reuters: НАТО повысило готовность своих ВВС в районе Чёрного моря
Североатлантический альянс повысил готовность своих воздушных сил в районе Чёрного моря из-за действий авиации России. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Самолёты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолёта рядом с польским военным самолётом Frontex над Чёрным морем близ побережья Румынии в пятницу", — передаёт агентство со ссылкой на свой источник в НАТО.
Напомним, 5 мая российский Су-35 перехватил польский самолёт L410 Turbolet над Чёрным морем. В заявлении польских пограничников говорится, что действия российских пилотов вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к опасным трудностям в управлении самолётом. Москва сообщение Варшавы пока не комментировала. После этого случая пограничники ЕС пока передумали летать над Чёрным морем.
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