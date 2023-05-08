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8 мая, 16:05

Reuters: НАТО повысило готовность своих ВВС в районе Чёрного моря

Североатлантический альянс повысил готовность своих воздушных сил в районе Чёрного моря из-за действий авиации России. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Самолёты миссии воздушной полиции НАТО были приведены в более высокую степень готовности в результате опасного поведения российского военного самолёта рядом с польским военным самолётом Frontex над Чёрным морем близ побережья Румынии в пятницу",  передаёт агентство со ссылкой на свой источник в НАТО.

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Напомним, 5 мая российский Су-35 перехватил польский самолёт L410 Turbolet над Чёрным морем. В заявлении польских пограничников говорится, что действия российских пилотов вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к опасным трудностям в управлении самолётом. Москва сообщение Варшавы пока не комментировала. После этого случая пограничники ЕС пока передумали летать над Чёрным морем.

Обложка ©

Flickr / usairforce

Андрей Григорьев
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