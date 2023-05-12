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12 мая, 07:21

Работник ПВЗ Wildberries подменил айфоны на муляжи на общую сумму 1,5 млн рублей

В Москве ищут экс-работника ПВЗ Wildberries, подменившего 11 айфонов на муляжи

<p>Экс-сотрудник Wildberries, которого теперь ищут полицейские. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51281" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Экс-сотрудник Wildberries, которого теперь ищут полицейские. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве работник пункта выдачи Wildberries подменил 11 дорогих телефонов от компании Apple на муляжи. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Проработал предприимчивый россиянин в ПВЗ на Селигерской улице около месяца. За это время он заменил два iPhone 14 и девять iPhone 14 Pro Max на фальшивые телефоны. В результате мужчина нанёс ущерб компании в размере полутора миллионов рублей. Вычислили его по записям камер наблюдения, и тогда москвич вернул 101 тысячу рублей, а потом пропал. Теперь правоохранители ищут мошенника.

iPhone, Baldinini и Hugo: Покусавшая стюардессу москвичка попалась на подмене люксовых вещей в Wildberries

iPhone, Baldinini и Hugo: Покусавшая стюардессу москвичка попалась на подмене люксовых вещей в Wildberries

Ранее неизвестные обокрали маркетплейс Wildberries на 654 миллиона рублей. По предварительным данным, сотрудники компании месяцами меняли ценники на дорогие товары, а потом сами выкупали их за копейки.

Светлана Оперук
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