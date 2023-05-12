Работник ПВЗ Wildberries подменил айфоны на муляжи на общую сумму 1,5 млн рублей

Проработал предприимчивый россиянин в ПВЗ на Селигерской улице около месяца. За это время он заменил два iPhone 14 и девять iPhone 14 Pro Max на фальшивые телефоны. В результате мужчина нанёс ущерб компании в размере полутора миллионов рублей. Вычислили его по записям камер наблюдения, и тогда москвич вернул 101 тысячу рублей, а потом пропал. Теперь правоохранители ищут мошенника.