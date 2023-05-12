Черноморский флот нарастил защиту от атак украинских дронов

"В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей", — сказал он.

Соколов также добавил, что оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения. По словам командующего Черноморским флотом, противник, лишённый возможности действовать на море, проводит диверсионно-террористические атаки по объектам ЧФ и критической инфраструктуры на территории Крыма. Он также рассказал, что для раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе БПЛА, была увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Кроме того, для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, заявил Соколов.