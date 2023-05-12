Черноморский флот нарастил защиту от атак украинских дронов
Вице-адмирал Соколов: Черноморский флот нарастил защиту от атак дронов ВСУ
Черноморский флот (ЧФ) нарастил защиту своих пунктов базирования кораблей от атак дронов ВСУ. Об этом в интервью газете "Красная звезда" заявил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.
"В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей", — сказал он.
Соколов также добавил, что оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения. По словам командующего Черноморским флотом, противник, лишённый возможности действовать на море, проводит диверсионно-террористические атаки по объектам ЧФ и критической инфраструктуры на территории Крыма. Он также рассказал, что для раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе БПЛА, была увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства. Кроме того, для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, заявил Соколов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой Черноморского флота. По его словам, корабли отрабатывают противоподводно-диверсионную оборону.
ТАСС / Антон Новодережкин