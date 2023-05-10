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10 мая, 18:58

Черноморский флот тренируется отражать атаки подводных диверсантов в бухте Севастополя

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о тренировке Черноморского флота

<p>Корабли Черноморского флота. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Корабли Черноморского флота. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой Черноморского флота. По его словам, корабли отрабатывают противоподводно-диверсионную оборону.

"Громкие звуки в центре города — это тренировки нашего Черноморского флота. По плану профилактических стрельб для отработки ППДО используются разные системы вооружения, в этот раз были задействованы системы большей мощности, чем обычно", — написал он. Развожаев добавил, что в городе всё спокойно.

Более десяти украинских дронов пытались ночью атаковать Крым и Севастополь

Более десяти украинских дронов пытались ночью атаковать Крым и Севастополь

А 1 мая в Севастополе военные моряки и силы ПВО отразили ещё одну атаку беспилотников. При попытке подлёта к Севастопольской бухте был сбит один дрон, а второй уничтожили уже за пределами города.

Андрей Бражников
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