Черноморский флот тренируется отражать атаки подводных диверсантов в бухте Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой Черноморского флота. По его словам, корабли отрабатывают противоподводно-диверсионную оборону.

"Громкие звуки в центре города — это тренировки нашего Черноморского флота. По плану профилактических стрельб для отработки ППДО используются разные системы вооружения, в этот раз были задействованы системы большей мощности, чем обычно", — написал он. Развожаев добавил, что в городе всё спокойно.