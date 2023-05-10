Черноморский флот тренируется отражать атаки подводных диверсантов в бухте Севастополя
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о тренировке Черноморского флота
Корабли Черноморского флота. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что громкие звуки в городе связаны с тренировкой Черноморского флота. По его словам, корабли отрабатывают противоподводно-диверсионную оборону.
"Громкие звуки в центре города — это тренировки нашего Черноморского флота. По плану профилактических стрельб для отработки ППДО используются разные системы вооружения, в этот раз были задействованы системы большей мощности, чем обычно", — написал он. Развожаев добавил, что в городе всё спокойно.
А 1 мая в Севастополе военные моряки и силы ПВО отразили ещё одну атаку беспилотников. При попытке подлёта к Севастопольской бухте был сбит один дрон, а второй уничтожили уже за пределами города.