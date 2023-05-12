В РФ предлагают ввести наказание за русофобию

В российском законодательстве стоит закрепить понятие русофобии и ввести наказание за русофобскую деятельность. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

"Совершенно чётко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятия русофобии, формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность", — сказал он на сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках Петербургского международного юридического форума.