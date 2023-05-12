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12 мая, 08:33

В РФ предлагают ввести наказание за русофобию

Замглавы Минюста Логинов предложил закрепить в законе понятие русофобии

В российском законодательстве стоит закрепить понятие русофобии и ввести наказание за русофобскую деятельность. Об этом заявил заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов.

"Совершенно чётко я поддерживаю необходимость закрепления в нашем российском законодательстве понятия русофобии, формирование механизмов, предупреждение распространения информации, враждебной к России, и установление ответственности за русофобскую деятельность", — сказал он на сессии "Русофобия: нацизм XXI века" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Журналист Кикнадзе: У геноцида в годы ВОВ и современной русофобии общие интересанты

Журналист Кикнадзе: У геноцида в годы ВОВ и современной русофобии общие интересанты

Кстати, борьба с русофобией объявляется приоритетом в новой Концепции внешней политики России, которая была опубликована в конце марта. Согласно тексту документа, к числу приоритетов гуманитарной политики РФ за рубежом также относятся защита русского языка, российской культуры, спорта, РПЦ от дискриминации и борьба за историческую правду.

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Александра Вишнякова
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