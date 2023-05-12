Проклова рассказала об скончавшемся актёре из "12 стульев"

Ушедший из жизни актёр Олег Севастьянов был талантливым, очень креативным студентом для своего времени. Об этом заявила телеведущая и заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова. С Севастьяновым она училась в Школе-студии МХАТ.

"С ним все хотели делать отрывки, потому что он столько всегда интересных предложений вносил. У нас был очень дружный курс. Вспоминается только хорошее", — отметила Проклова в беседе с телеканалом "360".

Она добавила, что Севастьянов мог сделать намного больше, однако не был до конца востребован. Артистка выразила соболезнования всем близким актёра. По её словам, ушёл из жизни ещё один человек, с которым многое связано.