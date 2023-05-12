Опубликовано видео работы ПВО по крупной неопознанной цели под Белгородом
SHOT: Крупный неопознанный объект прошлой ночью сбила ПВО под Белгородом
Крупный неопознанный объект сбила минувшей ночью российская ПВО под Белгородом, сообщает SHOT. Предположительно, это могла быть украинская ракета или БПЛА самолётного типа (например — Mugin-5 Pro). Этот беспилотник производит китайская компания-изготовитель с применением западных комплектующих. БПЛА может нести полезную нагрузку весом до 25 кг, а максимальное время полёта составляет семь часов. Сейчас обломки изучают специалисты.
Видео работы ПВО по крупной неопознанной цели в Белгородской области © SHOT
Ранее Лайф рассказывал, как украинский беспилотник взорвался в Белгородской области, врезавшись в дерево. Обломки аппарата передали на изучение. А на днях бдительная жительница Санкт-Петербурга приняла за вражеский беспилотник упитанную чайку и сообщила о ней в полицию.