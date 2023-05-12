Опубликовано видео работы ПВО по крупной неопознанной цели под Белгородом

Крупный неопознанный объект сбила минувшей ночью российская ПВО под Белгородом, сообщает SHOT. Предположительно, это могла быть украинская ракета или БПЛА самолётного типа (например — Mugin-5 Pro). Этот беспилотник производит китайская компания-изготовитель с применением западных комплектующих. БПЛА может нести полезную нагрузку весом до 25 кг, а максимальное время полёта составляет семь часов. Сейчас обломки изучают специалисты.