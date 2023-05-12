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12 мая, 10:04

В Дагестане ликвидировали двух экстремистов, открывших огонь по полицейским

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух экстремистов, оказавших вооружённое сопротивление при задержании, сообщает пресс-служба УМВД РФ по республике.

"Напавшие опознаны как ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе", — заявили в ведомстве.

При попытке задержания экстремисты оказали вооружённое сопротивление, после чего ответным огнём были ликвидированы. Как уточнили в УМВД РФ по региону, напавшими оказались 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска.

На Урале задержали семейную пару, передавшую чертежи спецслужбам Украины

На Урале задержали семейную пару, передавшую чертежи спецслужбам Украины

Лайф писал о пресечении ФСБ диверсии на железной дороге в Челябинской области. Трое задержанных действовали по заказу украинских спецслужб, им грозит пожизненное заключение.

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ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев

Наталья Исакова
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