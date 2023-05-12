В Дагестане ликвидировали двух экстремистов, открывших огонь по полицейским
В Дагестане сотрудники правоохранительных органов ликвидировали двух экстремистов, оказавших вооружённое сопротивление при задержании, сообщает пресс-служба УМВД РФ по республике.
"Напавшие опознаны как ранее покинувшие место постоянного проживания сторонники религиозно-экстремистского течения в исламе", — заявили в ведомстве.
При попытке задержания экстремисты оказали вооружённое сопротивление, после чего ответным огнём были ликвидированы. Как уточнили в УМВД РФ по региону, напавшими оказались 18-летний уроженец села Новолакское и 20-летний уроженец Каспийска.
Лайф писал о пресечении ФСБ диверсии на железной дороге в Челябинской области. Трое задержанных действовали по заказу украинских спецслужб, им грозит пожизненное заключение.
ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев