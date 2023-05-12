Песков: Жители стран Запада должны понимать, что платят за ошибки своих лидеров
Люди, проживающие в западных странах, должны осознавать, что расплачиваются за ошибочные действия своих властей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, на Западе с каждым днём всё больше аналитиков задаётся вопросами, касающимися тех или иных решений мировых политиков относительно антироссийских санкций. Песков подчеркнул, что "это скорее хорошо, чем плохо".
"Мы хотели бы, чтобы люди в странах коллективного Запада знали, что им приходится платить за ошибочную, неверную и неэффективную политику своих руководителей", — пояснил Песков.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщил, что американские власти изучают возможность ослабления санкций против России ради обмена заключёнными.