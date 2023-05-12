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12 мая, 10:05

Песков: Жители стран Запада должны понимать, что платят за ошибки своих лидеров

Люди, проживающие в западных странах, должны осознавать, что расплачиваются за ошибочные действия своих властей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на Западе с каждым днём всё больше аналитиков задаётся вопросами, касающимися тех или иных решений мировых политиков относительно антироссийских санкций. Песков подчеркнул, что "это скорее хорошо, чем плохо".

"Мы хотели бы, чтобы люди в странах коллективного Запада знали, что им приходится платить за ошибочную, неверную и неэффективную политику своих руководителей", — пояснил Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщил, что американские власти изучают возможность ослабления санкций против России ради обмена заключёнными.

ЕС столкнулся с расколом при обсуждении новых санкций против России

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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