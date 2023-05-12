В США сообщили, что Белый дом может ослабить антироссийские санкции
CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против России для обмена заключёнными
Белый дом изучает возможность частичной отмены антироссийских санкций в рамках сделки по обмену заключёнными. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.
На данный момент в американских тюрьмах "нет высокопоставленных российских шпионов", что подталкивает Вашингтон обратиться с этим вопросом к союзникам — в частности, к Бразилии, Германии и Норвегии, а также к некоторым государствам постсоветского пространства.
Все эти шаги предпринимаются с целью освобождения находящихся в заключении в России американцев: Пола Уилана и сотрудника издания Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года по обвинению в шпионаже. Причём сам Уилан не признавал вину и заявлял, что он "не агент разведки, а лишь "мистер Бин" на каникулах". Несмотря на это, обвинение представило доказательную базу. В июне 2020 года он был приговорён к 16 годам колонии. Эван Гершкович был задержан за шпионаж в Екатеринбурге с поличным. Информация по этому делу носит закрытый характер, сообщили в Кремле. 11 апреля Госдеп присвоил Гершковичу статус "незаконно удерживаемого" лица, что даёт Вашингтону дополнительные возможности для освобождения арестованных за рубежом.
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