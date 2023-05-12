В США сообщили, что Белый дом может ослабить антироссийские санкции

Белый дом изучает возможность частичной отмены антироссийских санкций в рамках сделки по обмену заключёнными. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на неназванных представителей администрации США.

На данный момент в американских тюрьмах "нет высокопоставленных российских шпионов", что подталкивает Вашингтон обратиться с этим вопросом к союзникам — в частности, к Бразилии, Германии и Норвегии, а также к некоторым государствам постсоветского пространства.