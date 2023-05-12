В Кремле не сомневаются, что накачка ВСУ западным оружием будет продолжаться

Российская сторона готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя передачу Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву.

"Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо", — подчеркнул представитель Кремля, тем не менее подтвердив, что Россия готова к такому сценарию.