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12 мая, 10:03

В Кремле не сомневаются, что накачка ВСУ западным оружием будет продолжаться

Песков: Запад продолжит накачивать Украину оружием, но Россия к этому готова

Российская сторона готова к тому, что Запад продолжит накачивать Украину оружием. Об этом заявил в беседе с журналистами в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя передачу Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву.

"Продолжается и будет продолжаться дальнейшая накачка вооружениями Украины со стороны стран коллективного Запада. Это плохо", подчеркнул представитель Кремля, тем не менее подтвердив, что Россия готова к такому сценарию.

Вместо США: Какие дальнобойные ракеты получит Киев от Лондона

Вместо США: Какие дальнобойные ракеты получит Киев от Лондона

Ранее Лайф писал, что Великобритания поставила Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Дальность таких ракет позволяет нанести удар вглубь территории новых регионов России. Storm Shadow — авиационная крылатая ракета большой дальности, разработанная Великобританией и Францией. Дальность стрельбы составляет более 250 километров.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Александр Юнашев
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