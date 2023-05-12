В Петербурге появилось подразделение по борьбе с дронами

В Санкт-Петербурге появился спецотдел по обеспечению воздушной безопасности. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти, новое подразделение будет следить за запуском беспилотников, эксплуатация которых в настоящее время находится под рядом ограничений.

Работа спецотдела по контролю за эксплуатацией БПЛА в Санкт-Петербурге на 9 Мая. Видео © VK / ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Как сообщили в ведомстве, в новой спецотдел вошли мобильные патрули, отслеживающие операторов дронов, а также группы стрелков, вооружённые снайперскими винтовками и карабинами. Помимо этого в подразделение также входят технические группы, задача которых нейтрализовывать беспилотники.

"Основная задача спецотдела — обеспечение безопасности в воздухе в период проведения массовых мероприятий. Дебютировало новое подразделение 9 мая. Спокойное небо обеспечивали пять снайперских пар и две группы с противодронными электромагнитными ружьями, размещённые на крышах зданий в центральной части города", — говорится в сообщении регионального главка МВД.