Глава КС России заявил, что Запад относится к остальному миру как к дикарям и варварам

Глава Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин заявил, что на Западе считают остальной мир территорией дикости и варварства. Об этом он сообщил на Петербургском международном юридическом форуме, отметив, что на Западе рассматривают свою территорию как священный град, где свобода и правопорядок уравновешивают друг друга.

"За стенами священного града цивилизации, на территории дикости и варварства — граду позволено всё, что способствует укреплению власти субъекта над объектом <...> Чем больше анархии и реакции будет находиться за стенами западного священного града, тем легче будет этому граду осуществлять принцип власти", — сказал Зорькин.

Глава КС назвал данный подход губительным для человечества, который "не может в итоге не обернуться против тех, кто его использует якобы только за пределами своего града". По словам Зорькина, следуя принципу "власти ради власти", руководство западных государств достигнет ситуации, когда "гармония права и свободы будет пожрана во имя абсолютного торжества принципа власти", от чего пострадают и жители их стран.