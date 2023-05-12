Российская армия уничтожила хранилище топлива ВСУ в районе Запорожья

Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад топлива украинских военнослужащих в районе города Запорожье, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Также Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Боровая в Харьковской области была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, вблизи города Никополь в Днепропетровской области нашим военным удалось разгромить украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".