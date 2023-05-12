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Опубликовано 12 мая 2023, 10:53

Российская армия уничтожила хранилище топлива ВСУ в районе Запорожья

Российские войска за минувшие сутки уничтожили склад топлива украинских военнослужащих в районе города Запорожье, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Запорожье уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Также Конашенков добавил, что в районе населённого пункта Боровая в Харьковской области была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Кроме того, вблизи города Никополь в Днепропетровской области нашим военным удалось разгромить украинский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили около 900 военных
Потери ВСУ за сутки на Донецком направлении составили около 900 военных

Ранее сообщалось, что украинские воздушные силы лишились ещё одного истребителя в районе населённого пункта Часов Яр в ДНР. Также бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов для артиллерии 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки.

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VK / Минобороны России

Наталья Исакова
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