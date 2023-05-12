ВС РФ на Малоильиновском направлении за сутки уничтожили более 500 бойцов ВСУ
ВС РФ заняли новый рубеж на Малоильиновском направлении
Российские войска заняли новый рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища на Малоильиновском направлении. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Малоильиновском направлении с целью повышения устойчивости обороны подразделениями Южной группировки российских войск занят рубеж с учётом выгодных условий Берховского водохранилища", — сказал представитель военного ведомства.
Также Конашенков добавил, что мужественно проявили себя, отражая атаки противника, военнослужащие 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения ВС РФ. По его словам, за минувшие сутки на Малоильиновском направлении уничтожено более 540 бойцов ВСУ, восемь танков и более 20 единиц другой бронетехники.
Ранее сообщалось, что потери Вооружённых сил Украины на Донецком направлении за сутки составили около 900 военных убитыми и ранеными. Также противник лишился более 30 единиц бронетехники, семи автомобилей, двух гаубиц Д-30 и британской гаубицы L118.