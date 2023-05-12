В Москве неизвестный дрон застрял на дереве в парке

По данным телеграм-канала, теперь дрон пытаются снять, его владельца ищут.

Напомним, 3 мая в Москве запретили запускать беспилотники, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Соответствующий протокол был подписан в ходе заседания оперативного штаба столицы.