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12 мая, 10:42

В Москве неизвестный дрон застрял на дереве в парке

В Москве неизвестный дрон застрял на дереве в парке "Покровское-Стрешнево"

В московском парке "Покровское-Стрешнево" неизвестный дрон застрял на дереве. Беспилотник заметили гуляющие, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, теперь дрон пытаются снять, его владельца ищут.

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Напомним, 3 мая в Москве запретили запускать беспилотники, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Соответствующий протокол был подписан в ходе заседания оперативного штаба столицы.

Обложка ©

Unsplash

Андрей Григорьев
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