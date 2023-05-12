В Москве неизвестный дрон застрял на дереве в парке
В Москве неизвестный дрон застрял на дереве в парке "Покровское-Стрешнево"
В московском парке "Покровское-Стрешнево" неизвестный дрон застрял на дереве. Беспилотник заметили гуляющие, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, теперь дрон пытаются снять, его владельца ищут.
Напомним, 3 мая в Москве запретили запускать беспилотники, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Соответствующий протокол был подписан в ходе заседания оперативного штаба столицы.
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