Москвичам рассказали, как долго в их домах не будет горячей воды

В Москве 15 мая начнутся плановые отключения горячей воды. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", — отметил он.

По его словам, без этой меры невозможно обойтись, поскольку для качественной работы системы нужны профилактические мероприятия. О сроках отключения воды жителей предупреждают заранее, информацию об этом публикуют на официальном сайте мэра Москвы и ряде городских сервисов.

Всего специалисты подготовят к отопительному сезону свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Максимальный срок отключения горячей воды составит до десяти дней, несмотря на предусмотренные по закону 14.