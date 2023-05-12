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12 мая, 12:22

Москвичам рассказали, как долго в их домах не будет горячей воды

В Москве 15 мая начнутся плановые отключения горячей воды на срок до 10 дней

В Москве 15 мая начнутся плановые отключения горячей воды. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадёжные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", — отметил он.

По его словам, без этой меры невозможно обойтись, поскольку для качественной работы системы нужны профилактические мероприятия. О сроках отключения воды жителей предупреждают заранее, информацию об этом публикуют на официальном сайте мэра Москвы и ряде городских сервисов.

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Всего специалисты подготовят к отопительному сезону свыше 74 тысяч зданий, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Максимальный срок отключения горячей воды составит до десяти дней, несмотря на предусмотренные по закону 14.

Ранее Лайф писал о том, что в Москве завершился период майских заморозков, который оказался самым длительным в XXI веке. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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