Дачники смогут заработать: Как получать доход с загородного участка В этом году вступили в силу сразу несколько законов, которые касаются дачников. Как теперь можно заработать на загородном участке и что для этого нужно сделать? 18 мая, 23:40 На даче можно не только отдыхать, но и заработать. Обложка © Shutterstock

Вспашка и покос травы на участке

В этом году многие владельцы дач отметили, что растёт спрос на услуги по покосу травы и подготовке участка к тёплому сезону. Во многом это связано со вступлением в силу новых правил, которые регулируют порядок содержания загородной недвижимости.

Например, теперь, если садовод не уберёт сорняки, ему грозит штраф 5000 рублей. Особенно жёстко будут следить за борщевиком Сосновского и другими опасными растениями. Их на участке быть не должно.

Контроль за состоянием участков становится жёстче, но не все дачники хотят сами обрабатывать землю. Соответственно, часто обращаются за такой помощью к более активным соседям или ищут сторонних специалистов.

Аренда дачи, участка и хозяйственных построек

Сдать в аренду можно не только дачный дом, но и хозяйственные постройки © Shutterstock

Самый простой и распространённый способ сдавать участок с домом внаём. Но не стоит забывать о том, что контролирующие органы сейчас стали гораздо активнее вычислять тех, кто сдаёт недвижимость и не платит с этого налог.

— Найти таких людей сейчас совершенно не проблема. Также подозрительными для налоговой инспекции могут показаться регулярные денежные переводы на банковскую карту физического лица. Поэтому, если вы собираетесь сдавать дачу, делать это надо официально, — рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, чтобы уменьшить налог, можно сдавать недвижимость в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Тогда надо будет заплатить всего 6% или 4%, что гораздо выгоднее, чем 13%.

— Также стоит помнить о том, что если вы уже являетесь индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощённую систему налогообложения, то зарегистрироваться ещё и в качестве самозанятого, чтобы выиграть 2% от сдачи внаём дачи, не получится. Сдавать свою недвижимость можно как помесячно, так и посуточно. Но не забудьте задекларировать доход в следующем году, чтобы заплатить с него налоги. Если вы этого не сделаете, налоговая инспекция может доначислить вам налог, а также наложить штраф от 20 до 40% неоплаченной суммы и ещё 5% — за неподачу налоговой декларации за каждый месяц просрочки, — отметила Светлана Петрикова.

В последнее время фиксируется спрос на аренду бань и саун, гаражей, а также сараев и других хозяйственных построек.

Мини-гостиницы для людей и домашних животных

На даче можно открыть гостиницу для животных © Shutterstock

Конечно, посуточная аренда может быть более выгодной, чем долгосрочная. Но только в том случае, если загородный участок находится в популярном месте, которое востребовано у туристов. Например, вблизи известных достопримечательностей или рядом с крупными водоёмами.

— Ещё один популярный сейчас формат — это мини-гостиницы для животных. Открыть их можно и на дачном участке. Такой сервис востребован у хозяев, которые уезжают летом в отпуск и им не с кем оставить своих питомцев. Но не стоит забывать про санитарные нормы, которые необходимо соблюдать, — отметила генеральный директор ГК "Юрист" Асия Мухамедшина.

Продажа урожая и продукции животноводства

В 2023 году появилось новшество. Законодательно урегулировали важный для дачников вопрос. Вступил в силу закон, позволяющий дачникам разводить кур, уток, гусей, кроликов в пределах своих участков в специально обустроенных сооружениях.

— Но тут важно отметить, что мясо и яйца нельзя использовать для продажи. Только для собственных нужд. Обязательное требование содержания животных — это соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, — пояснила Асия Мухамедшина.

Она добавила, что, безусловно, дачники могут продавать саженцы, цветы, фрукты и овощи, зелень, а также лекарственные травы. Можно получать доход и с разведения кур, кроликов и других животных. Только в этом случае такая деятельность должна быть соответствующим образом оформлена.

Например, многие называют дачами обычный домик в деревне. Там можно не только разводить сельскохозяйственных животных, но и зарабатывать на этом. Можно даже выставить свою продукцию на полки магазинов. Только в этом случае нужно зарегистрировать ИП и получить соответствующие сертификаты и разрешения.

С реализацией урожая дела обстоят проще. Доходы от продажи овощей, фруктов, грибов, ягод, целебных трав освобождены от налогов. Впрочем, только при соблюдении определённых условий. Например, участок соответствует определённым налоговой требованиям, а при выращивании продукции не использовался труд наёмных рабочих.

Кстати, в этом году вступили в силу изменения в закон о садоводстве. Сейчас по решению общего собрания можно передавать в аренду имущество СНТ третьим лицам. Таким образом, продать свой урожай на земле общего пользования станет проще. Новые полномочия дают право собранию решить вопросы организации пунктов стационарной торговли, а также ярмарок.

Авторы Нина Важдаева