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12 мая, 12:51

Москвичка пять дней страдала от галлюцинаций после "обезболивающего" укола с психодислептиками

У москвички пять дней были галлюцинации после укола, который ей сделал фельдшер

У жительницы Москвы пять дней были галлюцинации после обезболивающего укола, который сделал фельдшер скорой помощи. Женщина хотела избавиться от боли в почках, но в итоге попала в больницу без сознания, сообщает телеграм-канал SHOT.

У 39-летней москвички сильно разболелись почки, и она вызвала скорую. Фельдшер сделал женщине укол, чтобы отпустило, и уехал. После этого жительнице столицы стало хуже: начало скакать давление, периодически появлялись судороги и галлюцинации. Спустя пять дней пребывания в таком состоянии женщина потеряла сознание.

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После срочной госпитализации у москвички диагностировали отравление психодислептиками. Сейчас врачи борются за жизнь женщины, а в данной ситуации разбирается полиция.

Ранее Лайф писал, что в Москве 16-летний школьник едва не умер после того, как принял таблетки "с грибами".

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Иван Косицын
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