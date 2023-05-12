Москвичка пять дней страдала от галлюцинаций после "обезболивающего" укола с психодислептиками

У жительницы Москвы пять дней были галлюцинации после обезболивающего укола, который сделал фельдшер скорой помощи. Женщина хотела избавиться от боли в почках, но в итоге попала в больницу без сознания, сообщает телеграм-канал SHOT.

У 39-летней москвички сильно разболелись почки, и она вызвала скорую. Фельдшер сделал женщине укол, чтобы отпустило, и уехал. После этого жительнице столицы стало хуже: начало скакать давление, периодически появлялись судороги и галлюцинации. Спустя пять дней пребывания в таком состоянии женщина потеряла сознание.

После срочной госпитализации у москвички диагностировали отравление психодислептиками. Сейчас врачи борются за жизнь женщины, а в данной ситуации разбирается полиция.