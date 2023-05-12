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Регион
Опубликовано 12 мая 2023, 16:13

Народный артист Васильев поздравил с днём рождения главу Алтайского края Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Сегодня, 12 мая, отмечает день рождения губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко, ему исполнилось 52 года. Главу региона поздравил в беседе с Лайфом народный артист СССР Владимир Васильев. Он пожелал здоровья и благополучия.

"Присоединяюсь к множеству самых тёплых и добрых поздравлений вам сегодня, в ваш день рождения! Желаю вам исполнения множества задумок и интересных планов, преданных единомышленников и друзей и, конечно, уюта и света вашему дому", — сказал он.

Васильев подчеркнул, что сегодня в Новосибирске состоится премьера спектакля "Анюта". Артист пригласил Томенко на представление. Вместе с тем он выразил надежду, что на Алтае в будущем будет ещё много интересных и ярких премьер на театральной сцене Барнаула.

Политолог впечатлился успехами Алтайского края после встречи Путина с губернатором
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А ещё сегодня, 12 мая, отмечается День Луганской Народной Республики. Историк Владимир Шаповалов напомнил, что территория Донбасса была освоена русскими ещё в период XV–XVI веков.

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Ольга Годуненко
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