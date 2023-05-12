Народный артист Васильев поздравил с днём рождения главу Алтайского края Томенко

Сегодня, 12 мая, отмечает день рождения губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко, ему исполнилось 52 года. Главу региона поздравил в беседе с Лайфом народный артист СССР Владимир Васильев. Он пожелал здоровья и благополучия.

"Присоединяюсь к множеству самых тёплых и добрых поздравлений вам сегодня, в ваш день рождения! Желаю вам исполнения множества задумок и интересных планов, преданных единомышленников и друзей и, конечно, уюта и света вашему дому", — сказал он.

Васильев подчеркнул, что сегодня в Новосибирске состоится премьера спектакля "Анюта". Артист пригласил Томенко на представление. Вместе с тем он выразил надежду, что на Алтае в будущем будет ещё много интересных и ярких премьер на театральной сцене Барнаула.