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12 мая, 13:29

Медведев назвал "вопросом будущего" отделение Техаса от США

Отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании — это "вопрос будущего", считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что на Западе "цветут махровым цветом" двойные стандарты в вопросе права народов на самоопределение.

"С точки зрения западного мира, право народов на самоопределение, на провозглашение независимости, присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, конечно, существует, но только в конкретных, выгодных ему [западному миру] случаях", сказал Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, будущее покажет, будет ли, например, Техас в составе США, а Шотландия — в составе Великобритании.

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Ранее Медведев уже предрекал развал США, при котором ряд штатов отделится от государства. По мнению зампреда Совбеза РФ, первые в очереди — Калифорния и Техас. По его словам, этому будет способствовать борьба на истребление со стороны политических элит и экономических кланов.

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VK / Дмитрий Медведев

Александра Вишнякова
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