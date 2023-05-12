Медведев назвал "вопросом будущего" отделение Техаса от США

Отделение Техаса от США и Шотландии от Великобритании — это "вопрос будущего", считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что на Западе "цветут махровым цветом" двойные стандарты в вопросе права народов на самоопределение.

"С точки зрения западного мира, право народов на самоопределение, на провозглашение независимости, присоединение к государству, с которым есть историческая и культурная общность, конечно, существует, но только в конкретных, выгодных ему [западному миру] случаях", — сказал Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

По его словам, будущее покажет, будет ли, например, Техас в составе США, а Шотландия — в составе Великобритании.