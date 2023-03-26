Трамп признал США банановой республикой
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его страна деградировала до уровня "банановой республики" при администрации Джо Байдена. Об этом он сказал на митинге своих сторонников в городе Уэйко в Техасе.
"Банановая республика — вот во что мы превратились", — заявил Трамп и заверил, что он и его сторонники такого не потерпят.
Экс-лидер страны указал на проблемы США с охраной границ, обеспечением нормальной работы системы голосования, а также заявил о превращении правоохранительных органов в политическое оружие.
Трамп заверил, что, если он победит на следующих выборах президента, "преступники, которые вредят системе правосудия, будут повержены и посрамлены". По мнению миллиардера, если ему не удастся победить на выборах в 2024 году, "страна обречена".
Напомним, ранее Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. Экс-глава Белого дома считает, что причиной возможного ареста являются "старые и полностью развенчанные обвинения". Власти страны же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.
ТАСС / AP / Ron Johnson