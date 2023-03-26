Трамп признал США банановой республикой

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что его страна деградировала до уровня "банановой республики" при администрации Джо Байдена. Об этом он сказал на митинге своих сторонников в городе Уэйко в Техасе.

"Банановая республика — вот во что мы превратились", — заявил Трамп и заверил, что он и его сторонники такого не потерпят.

Экс-лидер страны указал на проблемы США с охраной границ, обеспечением нормальной работы системы голосования, а также заявил о превращении правоохранительных органов в политическое оружие.