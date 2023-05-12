Политолог рассказал, ждать ли туристам проблем в Турции из-за политики

Маловероятно, что обвинения Москвы со стороны турецкой оппозиции в её причастности к вмешательству в выборы каким-то образом скажутся на российских туристах. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил политолог Александр Асафов. Он убеждён, что политический курс Анкары прежде всего определяет расчёт, а наши путешественники выступают одним из крупнейших источников дохода для турецкой экономики.

"Я думаю, что вероятность какого-то резкого ухудшения ситуации для туристов ждать не стоит. Возможно, мы и правда увидим продолжение вектора ухудшения ситуации по туристическому ВНЖ, который сейчас наблюдается, и мы видим там до 90% отказов по некоторым регионам Турции, например в Бодруме. Возможно, будет усложнено приобретение ВНЖ, за покупку недвижимости, будут подняты расценки, но, честно говоря, и это маловероятно", — считает эксперт.

Наш собеседник также добавил, что даже победа главного соперника турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах не будет означать автоматическое присоединение Анкары ко всему санкционному пакету ЕС или отказ сотрудничества с Россией по ключевым направлениям.