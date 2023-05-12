Новый уровень толерантности: Британским надзирателям запретили называть зэков осуждёнными

В Великобритании сотрудникам тюрем запретили называть преступников осуждёнными, так как этот термин, по мнению чиновников из Минюста Соединённого Королевства, является оскорбительным, сообщает Daily Mail.

Также сотрудникам британских тюрем указали, чтобы они отказались от использования формулировки "бывший заключённый" и называли их "лицами с жизненным опытом" или "вышедшими из тюрем". При этом большинство надзирателей считают, что госслужащие вместо решения важных вопросов тратят своё рабочее время, пытаясь манипулировать английским языком, чтобы он соответствовал их личному мировоззрению. А сами заключённые в тюрьме называют себя зэками. Депутат от консерваторов Крейг Маккинли назвал предписания чушью.

"Эта новая повестка дня, которая распространилась прямо по правительственным ведомствам, должна прекратиться. Общественность не уважает это. Это просто полная бессмыслица", — считает парламентарий.