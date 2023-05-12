США пытаются сделать из Зеленского "марвеловского героя XXI столетия", заявил политолог

На Западе устали от выступлений президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо. Так он прокомментировал информацию о том, что лидер Незалежной не выступит с видеообращением в финале песенного конкурса Евровидение.

"Есть ли усталость от его выступлений? Безусловно. Поставлена ли задача Западом ограничить выступления Зеленского? Нет, потому что это невозможно сделать, ведь сам Запад накачал этого ничтожного политического деятеля дутым рейтингом и дутой популярностью", — сказал политолог.

Поэтому, продолжил Мезюхо, для части политического сообщества на Западе украинский лидер "сродни современному Супермену". По мнению эксперта, США, как инициаторы этой пиар-кампании, ещё пожалеют о том, что из Зеленского "пытаются сделать марвеловского героя XXI столетия".