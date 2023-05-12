Силы ПВО сбили украинский беспилотник на западе Крыма

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник на западе Крыма. Как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, пострадавших и разрушений нет.

"На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем", — написал он в телеграм-канале, призвав жителей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.