Силы ПВО сбили украинский беспилотник на западе Крыма
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник на западе Крыма. Как сообщил глава региона Сергей Аксёнов, пострадавших и разрушений нет.
"На западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем", — написал он в телеграм-канале, призвав жителей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
А ранее стало известно, что в Крыму при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение военный вертолёт Ми-28. Оба лётчика погибли.
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ТАСС / Андрей Рубцов