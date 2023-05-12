"Полная катастрофа!": Депутат Бундестага обвинил "зелёных" в уничтожении энергетики страны

Отказ ФРГ от атомной энергетики приведёт страну к катастрофе, считает депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер. Комментируя решение властей, парламентарий заявил, что у ФРГ больше нет собственной энергетической безопасности.

"Мы надеемся на солнце? На ветер? Роберт Хабек (вице-канцлер ФРГ. — Прим. Лайфа) постоянно твердит о том, что мечтает, чтобы его вещи стирались только тогда, когда дует ветер. Это полное сумасшествие! Мы индустриальная нация. И сейчас происходит процесс уничтожения профессионалов в отрасли, уничтожение самой отрасли. Когда отрасль мигрирует за границу — специалисты мигрируют за границу. Это полная катастрофа!" — возмутился парламентарий на своей странице в соцсети.

Он отметил, что параллельно с отказом от АЭС в Германии произошло отключение угольных электростанций, причём раньше запланированных сроков. Депутат назвал происходящее планомерной диверсионной работой по уничтожению энергетического комплекса страны. С политическим курсом "зелёных" ФРГ "расшибётся об стенку", убеждён Койтер.