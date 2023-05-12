В Петербурге заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
В Санкт-Петербурге наблюдается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил доцент кафедры факультетской терапии, заведующий научно-исследовательской лабораторией острого коронарного синдрома НМИЦ им. В.А. Алмазова Алексей Яковлев.
"Смертность снижается, но она, конечно, не такая низкая, как была до пандемии в 2019 году. Пандемия оказала негативное влияние на показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Но тренд на снижение есть, и он более выраженный, чем до 2019 года. Поэтому мы рассчитываем, что те показатели, которые установлены как целевые, будут достигнуты", — отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Яковлев добавил, что стремительно развивается информатизация медицины. Сейчас уже ведутся электронные истории болезни. Это поможет проанализировать, как те или иные меры сказываются на показателе смертности.
Ранее Лайф писал, что в мире снижаются заболеваемость и смертность из-за ковида. По данным ВОЗ, число летальных исходов от коронавируса примерно за месяц уменьшилось на 30%.
ТАСС / Антон Новодережкин