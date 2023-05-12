В Петербурге заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

"Смертность снижается, но она, конечно, не такая низкая, как была до пандемии в 2019 году. Пандемия оказала негативное влияние на показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Но тренд на снижение есть, и он более выраженный, чем до 2019 года. Поэтому мы рассчитываем, что те показатели, которые установлены как целевые, будут достигнуты", — отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".