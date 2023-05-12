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12 мая, 16:02

В Петербурге заявили о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

В Санкт-Петербурге наблюдается снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил доцент кафедры факультетской терапии, заведующий научно-исследовательской лабораторией острого коронарного синдрома НМИЦ им. В.А. Алмазова Алексей Яковлев.

"Смертность снижается, но она, конечно, не такая низкая, как была до пандемии в 2019 году. Пандемия оказала негативное влияние на показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Но тренд на снижение есть, и он более выраженный, чем до 2019 года. Поэтому мы рассчитываем, что те показатели, которые установлены как целевые, будут достигнуты", — отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Яковлев добавил, что стремительно развивается информатизация медицины. Сейчас уже ведутся электронные истории болезни. Это поможет проанализировать, как те или иные меры сказываются на показателе смертности.

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Ранее Лайф писал, что в мире снижаются заболеваемость и смертность из-за ковида. По данным ВОЗ, число летальных исходов от коронавируса примерно за месяц уменьшилось на 30%.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Осипов
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