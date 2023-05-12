Невролог объяснила, как распознать у ребёнка весеннюю астению

Если школьник отказывается от любимых занятий, например прогулок или походов в спортивную секцию, то у него может быть астения — состояние, которое характеризуется общей слабостью и повышенной утомляемостью. Об этом рассказала невролог Ольга Лапшина. Ещё один признак — если ребёнок буквально засыпает после школы.

Врач призвала отличать обычное утомление от медицинской проблемы, когда после отдыха не восстанавливается работоспособность. Она отметила, что весной данная проблема особенно актуальна, так как за зиму организм накопил усталость.

"На фоне астении легко присоединяются другие неврологические нарушения. У ребёнка могут появиться эмоциональная неустойчивость, раздражительность, возрастает тревожность. Он может часто жаловаться на головную боль после нагрузки, нарушается засыпание — возникает масса проблем", — отметила Лапшина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".