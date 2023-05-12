Пьяный пассажир устроил дебош во время рейса Сочи – Екатеринбург

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали неадекватного пассажира, прибывшего на рейсе из Сочи, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу Управления МВД на транспорте по УрФО.

Как рассказали в ведомстве, 40-летний житель Нижнего Тагила во время полёта громко матерился и распивал алкоголь. После замечания бортпроводника дебошир уединился в туалете, чтобы там покурить. В связи с этим сразу после посадки самолёта был вызван наряд полиции.

В итоге в отношении нарушителя составили сразу четыре протокола, в общей сложности ему придётся заплатить штрафы на сумму две тысячи рублей.