Пьяный пассажир устроил дебош во время рейса Сочи – Екатеринбург
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали неадекватного пассажира, прибывшего на рейсе из Сочи, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу Управления МВД на транспорте по УрФО.
Как рассказали в ведомстве, 40-летний житель Нижнего Тагила во время полёта громко матерился и распивал алкоголь. После замечания бортпроводника дебошир уединился в туалете, чтобы там покурить. В связи с этим сразу после посадки самолёта был вызван наряд полиции.
В итоге в отношении нарушителя составили сразу четыре протокола, в общей сложности ему придётся заплатить штрафы на сумму две тысячи рублей.
Инциденты с дебоширами совсем не редкость на борту самолётов, причём не только российских авиакомпаний. Например, недавно Лайф рассказывал, как двух пассажиров сняли с рейса Алма-Ата – Астана казахстанской авиакомпании Air Astana. Мужчины вели себя агрессивно и матерились на бортпроводников во время посадки.