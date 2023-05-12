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12 мая, 16:30

Пьяный пассажир устроил дебош во время рейса Сочи – Екатеринбург

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали неадекватного пассажира, прибывшего на рейсе из Сочи, сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу Управления МВД на транспорте по УрФО.

Как рассказали в ведомстве, 40-летний житель Нижнего Тагила во время полёта громко матерился и распивал алкоголь. После замечания бортпроводника дебошир уединился в туалете, чтобы там покурить. В связи с этим сразу после посадки самолёта был вызван наряд полиции.

В итоге в отношении нарушителя составили сразу четыре протокола, в общей сложности ему придётся заплатить штрафы на сумму две тысячи рублей.

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Инциденты с дебоширами совсем не редкость на борту самолётов, причём не только российских авиакомпаний. Например, недавно Лайф рассказывал, как двух пассажиров сняли с рейса Алма-Ата – Астана казахстанской авиакомпании Air Astana. Мужчины вели себя агрессивно и матерились на бортпроводников во время посадки.

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VK / Международный аэропорт Кольцово

Наталья Исакова
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