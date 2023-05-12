Регион

Уведомления отключены

12 мая, 16:55

Власти подтвердили планы Hyundai по продаже завода в Петербурге

Глава Минпромторга Мантуров: Hyundai намеревается продать завод в Петербурге

Южнокорейский автобренд Hyundai в настоящее время рассматривает возможность продажи завода в Санкт-Петербурге, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Планы такие нам озвучивались, но окончательных решений не принято", — сказал он журналистам.

До этого в СМИ появилась информация, что Hyundai планирует продать свои активы в РФ компании из Казахстана и уйти с российского рынка. При этом официально в автоконцерне информацию о сделке не подтвердили.

Ещё дешевле, чем до санкций: Россияне скупают авто и запчасти в Дубае и продают в РФ

Ещё дешевле, чем до санкций: Россияне скупают авто и запчасти в Дубае и продают в РФ

Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили наладить выпуск недорогих "народных автомобилей". С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. По его словам, цена за машину должна составлять около 500 тысяч рублей.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Наталья Исакова
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Минпромторг РФ
  • Бизнес
  • Авто
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров