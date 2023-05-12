Власти подтвердили планы Hyundai по продаже завода в Петербурге
Глава Минпромторга Мантуров: Hyundai намеревается продать завод в Петербурге
Южнокорейский автобренд Hyundai в настоящее время рассматривает возможность продажи завода в Санкт-Петербурге, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Планы такие нам озвучивались, но окончательных решений не принято", — сказал он журналистам.
До этого в СМИ появилась информация, что Hyundai планирует продать свои активы в РФ компании из Казахстана и уйти с российского рынка. При этом официально в автоконцерне информацию о сделке не подтвердили.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили наладить выпуск недорогих "народных автомобилей". С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов. По его словам, цена за машину должна составлять около 500 тысяч рублей.
ТАСС / Пётр Ковалёв