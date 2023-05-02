В Госдуме предложили наладить выпуск недорогих "народных автомобилей"

В России необходимо создать нацпроект "Народный автомобиль", по которому цена на транспортное средство при поддержке государства составит около 500 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.

По его мнению, такой автомобиль должен быть оснащён бензиновым мотором объёмом 1,5 литра, механической коробкой передач и двумя подушками безопасности. Также важно наличие кондиционера, антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы курсовой устойчивости (ESC) и аварийной системы ЭРА-ГЛОНАСС. Как подчеркнул Миронов, если проблема дефицита транспортных средств и повышенных цен на них не исчезнет, то "легковушка скоро может стать роскошью" для соотечественников.