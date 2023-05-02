В Госдуме предложили наладить выпуск недорогих "народных автомобилей"
Миронов призвал создать нацпроект для выпуска народных автомобилей за 500 тысяч
В России необходимо создать нацпроект "Народный автомобиль", по которому цена на транспортное средство при поддержке государства составит около 500 тысяч рублей. С такой инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов.
По его мнению, такой автомобиль должен быть оснащён бензиновым мотором объёмом 1,5 литра, механической коробкой передач и двумя подушками безопасности. Также важно наличие кондиционера, антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы курсовой устойчивости (ESC) и аварийной системы ЭРА-ГЛОНАСС. Как подчеркнул Миронов, если проблема дефицита транспортных средств и повышенных цен на них не исчезнет, то "легковушка скоро может стать роскошью" для соотечественников.
"Проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход один — нашей стране нужен "народный автомобиль", отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту", — приводит его слова пресс-служба партии.
Ранее были названы сроки старта продаж новых седанов бизнес-класса "Москвич-6". Также стало известно, что в этом году планируется начать серийное производство ещё одного автомобиля — среднеразмерного кроссовера.
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