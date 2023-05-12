Россиян призвали не верить электронным письмам с "повестками"

Россияне массово получают рассылки по электронной почте с требованием прибыть в военкомат. Такие псевдоповестки якобы для уточнения учётных данных отправляют украинские провокаторы. Как сообщается в брифинге Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами, законодательством России такие рассылки не предусматриваются.

"С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учётных данных", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что через такие письма распространяются вредоносные программы, передающие злоумышленникам персональные данные. В НЦУО напомнили, что рассылка мобилизационных предписаний, повесток и иных документов для осуществления воинского учёта по электронной почте не предусмотрена законом. Кроме того, в сообщении указали, что сотрудники военкомата не просят предоставить номер и данные банковских карт, а также содержание СМС-уведомлений для платежа. Там подчеркнули, что так поступают только мошенники. Украинская сторона распространяет при этом недостоверную и провокационную информацию.

"Так, на горячую линию обратилась супруга военнослужащего и сообщила, что якобы ей позвонили сотрудники военного комиссариата и под предлогом предоставления дополнительных выплат её мужу попросили назвать номер и реквизиты банковской карты", — говорится в сообщении.