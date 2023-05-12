Онколог рассказал, какая еда может вызвать рак

Смена привычек в питании отрицательно влияет на здоровье человека. Если в рационе на протяжении долгого времени были мясо, рыба и растительная пища, а потом появились блюда другой кухни, это может спровоцировать развитие злокачественной опухоли. Об этом заявил онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин.

"В зависимости от того, где люди проживали и чем столетиями питались, у них развиваются железы желудочно-кишечного тракта, выстраиваются все обменные процессы. Отправь неподготовленного человека в какую-нибудь Индию, где острейшая еда, — он просто не выдержит. У индусов же желудочно-кишечный тракт давно приспособился к такому", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам эксперта, продуктов, способных снизить риск возникновения злокачественной опухоли, нет.