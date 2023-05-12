Онколог рассказал, какая еда может вызвать рак
Онколог Черёмушкин: Смена привычек в питании провоцирует развитие опухоли
Смена привычек в питании отрицательно влияет на здоровье человека. Если в рационе на протяжении долгого времени были мясо, рыба и растительная пища, а потом появились блюда другой кухни, это может спровоцировать развитие злокачественной опухоли. Об этом заявил онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин.
"В зависимости от того, где люди проживали и чем столетиями питались, у них развиваются железы желудочно-кишечного тракта, выстраиваются все обменные процессы. Отправь неподготовленного человека в какую-нибудь Индию, где острейшая еда, — он просто не выдержит. У индусов же желудочно-кишечный тракт давно приспособился к такому", — отметил он в беседе с РИА "ФедералПресс".
По словам эксперта, продуктов, способных снизить риск возникновения злокачественной опухоли, нет.
Ранее онколог также заявил, что некоторые виды рака могут развиться за несколько месяцев. По словам врача, скоротечность болезни зависит от клетки, которая стала родоначальником онкологии.
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