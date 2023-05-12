В Мелитополе сообщили о взрыве

Администрация Мелитополя Запорожской области сообщила о взрыве, в результате которого несколько районов остались без света. Других деталей в мэрии не раскрыли.

"В городе был слышен звук взрыва. Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная горка. По информации ГУП "Таврия-Энерго", на подстанции сработали защитные системы", — сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что сейчас специалисты работают на подстанции. Электроснабжение в ближайшее время будет восстановлено.