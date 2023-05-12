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12 мая, 19:39

В Мелитополе сообщили о взрыве

Часть Мелитополя осталась без света после взрыва

Администрация Мелитополя Запорожской области сообщила о взрыве, в результате которого несколько районов остались без света. Других деталей в мэрии не раскрыли.

"В городе был слышен звук взрыва. Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная горка. По информации ГУП "Таврия-Энерго", на подстанции сработали защитные системы", — сказано в сообщении.

В администрации уточнили, что сейчас специалисты работают на подстанции. Электроснабжение в ближайшее время будет восстановлено.

В Мелитополе местный замминистра пострадал при взрыве бомбы

В Мелитополе местный замминистра пострадал при взрыве бомбы

Ранее Лайф писал, что в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, судья в результате действий злоумышленников не пострадал: удар приняли на себя двое охранников, которые сейчас госпитализированы.

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t.me / "Администрация города Мелитополя"

Оксана Попова
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