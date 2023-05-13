В Госдуме предложили конфисковать активы Бельгии в России в пользу Донбасса

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Сергей Каргинов призвал конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса. Такое заявление он сделал в ответ на решение Брюсселя о "помощи" Украине из доходов от замороженных активов РФ.

"Необходимо асимметрично ответить на эту выходку. Предлагаю конфисковать бельгийские активы в России и направить их на восстановление Донбасса, это будет единственно правильное использование западных денег", — заявил Каргинов РИА "Новости".

Парламентарий также назвал действия Бельгии международным преступлением. По его мнению, это решение Брюсселя ещё раз показало миру, что западное сообщество — это "большой бандит: каким он был в эпоху колониализма, таким и остался — гнусным вором, грабителем".

Напомним, Бельгия передаст 92 миллиона евро конфискованных у России активов Украине. Половина этой суммы будет потрачена на покупку боеприпасов, другую часть направят на гуманитарную помощь Киеву.