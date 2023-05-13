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12 мая, 21:11

Причастных к взрыву в Мелитополе злоумышленников задержали

В Мелитополе задержали причастных к взрыву и отключению энергии

Задержаны люди, имеющие отношение к взрыву и отключению энергии в Мелитополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.

По данным городской администрации, отключение электроэнергии было восстановлено. Его отсутствие не повлияло на функционирование критически важных объектов.

"Лица, причастные к данному инциденту, задержаны", — отчитались в экстренных службах.

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

Напомним, администрация Мелитополя Запорожской области сообщила о взрыве, в результате которого несколько районов остались без света.

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t.me / "Администрация города Мелитополя"

Анатолий Симоненко
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