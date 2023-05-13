Причастных к взрыву в Мелитополе злоумышленников задержали
В Мелитополе задержали причастных к взрыву и отключению энергии
Задержаны люди, имеющие отношение к взрыву и отключению энергии в Мелитополе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Запорожской области.
По данным городской администрации, отключение электроэнергии было восстановлено. Его отсутствие не повлияло на функционирование критически важных объектов.
"Лица, причастные к данному инциденту, задержаны", — отчитались в экстренных службах.
Напомним, администрация Мелитополя Запорожской области сообщила о взрыве, в результате которого несколько районов остались без света.
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