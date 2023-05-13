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12 мая, 22:46

Байден заявил о готовности США к осени ликвидировать запасы химоружия 

Байден: США готовы к осени этого года ликвидировать запасы химического оружия 

В Соединённых Штатах готовы полностью завершить процесс ликвидации химического оружия к осени этого года. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена в преддверии запланированной на 15–19 мая в Гааге Пятой конференции государств – участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия.

"Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединённые Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", — заявил Байден.

США — единственная страна, обладающая химическим оружием. Москва неоднократно призывала Вашингтон выполнять обязательства в рамках конвенции.

Минобороны раскрыло планы США обвинить Россию в использовании химоружия на Украине

Минобороны раскрыло планы США обвинить Россию в использовании химоружия на Украине

Как ранее писал Лайф, Минобороны заявило о роли США в подготовке провокаций с химоружием на Украине. При этом в Вашингтоне пытаются отрицать причастность к подготовке и пытаются обвинить Россию в дезинформации.

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Flickr / The White house

Арина Родионова
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