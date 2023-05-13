Байден заявил о готовности США к осени ликвидировать запасы химоружия
Байден: США готовы к осени этого года ликвидировать запасы химического оружия
В Соединённых Штатах готовы полностью завершить процесс ликвидации химического оружия к осени этого года. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена в преддверии запланированной на 15–19 мая в Гааге Пятой конференции государств – участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия.
"Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединённые Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", — заявил Байден.
США — единственная страна, обладающая химическим оружием. Москва неоднократно призывала Вашингтон выполнять обязательства в рамках конвенции.
Как ранее писал Лайф, Минобороны заявило о роли США в подготовке провокаций с химоружием на Украине. При этом в Вашингтоне пытаются отрицать причастность к подготовке и пытаются обвинить Россию в дезинформации.
Flickr / The White house