Байден заявил о готовности США к осени ликвидировать запасы химоружия 

В Соединённых Штатах готовы полностью завершить процесс ликвидации химического оружия к осени этого года. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена в преддверии запланированной на 15–19 мая в Гааге Пятой конференции государств – участников по рассмотрению Конвенции о запрещении химического оружия.

"Работая вместе над достижением нашей общей цели, Соединённые Штаты подают пример. Мы находимся на пути к завершению процесса ликвидации наших запасов химического оружия к осени этого года — веха разоружения, которая отвечает самым высоким стандартам прозрачности и общественной безопасности", — заявил Байден.

США — единственная страна, обладающая химическим оружием. Москва неоднократно призывала Вашингтон выполнять обязательства в рамках конвенции.