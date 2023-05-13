Российские космонавты на час раньше завершили работу в открытом космосе и вернулись на МКС
Российские космонавты вернулись на МКС после пяти часов в открытом космосе
Российские космонавты МКС Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин завершили работу в открытом космосе на час и четыре минуты раньше, чем планировали. Вместо шести часов 18 минут они провели за пределами корабля пять часов 14 минут. Об этом стало известно из трансляции "Роскосмоса".
За это время специалисты раскрыли и интегрировали радиатор-теплообменник, установленный 19 апреля на многоцелевом лабораторном модуле "Наука". Кроме того, они разместили два фала на манипуляторе ERA и два поручня между модулями "Наука" и "Причал". Для Прокопьева этот выход в космос стал шестым в его карьере, а для Петелина — четвёртым.
Ранее Прокопьев, Петелин и их коллега Андрей Федяев поздравили с борта МКС россиян с Днём Победы и призвали сохранять память об участниках Великой Отечественной войны.
"Роскосмос"