Зеленский ввёл новый пакет санкций против российских компаний

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл ещё один пакет санкций, касающийся российских компаний в стране. Он сообщил, что, в частности, речь идёт о фирмах, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.

"Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов", — написал Зеленский в телеграм-канале.

По словам Зеленского, в новый пакет ограничений входят фирмы, связанные с Медведчуком и другими лицами, находящимися под санкциями. В перечень включены "учредители, руководители, бенефициары пророссийских компаний, обладающие значительными активами на территории Украины". Всего в списке более чем 200 юридических лиц и 37 физических лиц.