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13 мая, 00:00

Зеленский ввёл новый пакет санкций против российских компаний

Зеленский ввёл санкции против 37 физических лиц и более 200 компаний

Украинский президент Владимир Зеленский ввёл ещё один пакет санкций, касающийся российских компаний в стране. Он сообщил, что, в частности, речь идёт о фирмах, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком.

"Своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний на Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов", — написал Зеленский в телеграм-канале.

По словам Зеленского, в новый пакет ограничений входят фирмы, связанные с Медведчуком и другими лицами, находящимися под санкциями. В перечень включены "учредители, руководители, бенефициары пророссийских компаний, обладающие значительными активами на территории Украины". Всего в списке более чем 200 юридических лиц и 37 физических лиц.

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Ранее Лайф писал, что Зеленский ввёл санкции против связанных с Ахметовым компаний. Это 13 физических и 28 юридических лиц, сотрудничающих с металлургическим комбинатом украинского олигарха.

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t.me / Zelenskiy / Official

Арина Родионова
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