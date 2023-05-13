Регион

Уведомления отключены

13 мая, 01:26

Медсестра из Башкирии в Турции спасла жизнь ребёнку, едва не утонувшему в бассейне

Медсестра из Башкирии спасла жизнь 8-летнего мальчика в Турции

<p>Медсестра Эльза Сальманова. © vk.com / <a href="https://vk.com/zabelinm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Забелин</a></p>

Медсестра Эльза Сальманова. © vk.com / Максим Забелин

Во время отдыха в Турции медсестра Бирской центральной районной больницы Эльза Сальманова спасла жизнь восьмилетнего ребёнка, который чуть не захлебнулся в бассейне. Как пишет "КП-УФА", мальчика из воды вытащили уже без признаков жизни.

Всё произошло на территории одного из турецких отелей, где женщина проводила отпуск. Тогда в один из дней отдыхающие на глазах у медсестры достали из бассейна мальчика, который не подавал признаков жизни. К нему никто не подходил и тогда Сальманова вместе с мужем бросилась на помощь к ребёнку. Вместе они перевернули ребёнка на спину и стали давить ему на грудную клетку.

Когда вода вышла из лёгких пострадавшего, медик приступила к непрямому массажу сердца. Мальчик задышал и ещё до приезда скорой помощи начал приходить в норму и сейчас с ним всё в порядке.

Для медиков, приезжающих в военные гарнизоны, ввели разовую выплату до 2 млн

Для медиков, приезжающих в военные гарнизоны, ввели разовую выплату до 2 млн

Как ранее писал Лайф, минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсёстрам. Так, им хотят разрешить проводить осмотр и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.

Арина Родионова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров