Медсестра из Башкирии в Турции спасла жизнь ребёнку, едва не утонувшему в бассейне
Медсестра из Башкирии спасла жизнь 8-летнего мальчика в Турции
Медсестра Эльза Сальманова. © vk.com / Максим Забелин
Во время отдыха в Турции медсестра Бирской центральной районной больницы Эльза Сальманова спасла жизнь восьмилетнего ребёнка, который чуть не захлебнулся в бассейне. Как пишет "КП-УФА", мальчика из воды вытащили уже без признаков жизни.
Всё произошло на территории одного из турецких отелей, где женщина проводила отпуск. Тогда в один из дней отдыхающие на глазах у медсестры достали из бассейна мальчика, который не подавал признаков жизни. К нему никто не подходил и тогда Сальманова вместе с мужем бросилась на помощь к ребёнку. Вместе они перевернули ребёнка на спину и стали давить ему на грудную клетку.
Когда вода вышла из лёгких пострадавшего, медик приступила к непрямому массажу сердца. Мальчик задышал и ещё до приезда скорой помощи начал приходить в норму и сейчас с ним всё в порядке.
Как ранее писал Лайф, минздрав предложил передать часть обязанностей врачей медсёстрам. Так, им хотят разрешить проводить осмотр и диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями.