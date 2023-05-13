Медсестра из Башкирии в Турции спасла жизнь ребёнку, едва не утонувшему в бассейне

Во время отдыха в Турции медсестра Бирской центральной районной больницы Эльза Сальманова спасла жизнь восьмилетнего ребёнка, который чуть не захлебнулся в бассейне. Как пишет "КП-УФА", мальчика из воды вытащили уже без признаков жизни.

Всё произошло на территории одного из турецких отелей, где женщина проводила отпуск. Тогда в один из дней отдыхающие на глазах у медсестры достали из бассейна мальчика, который не подавал признаков жизни. К нему никто не подходил и тогда Сальманова вместе с мужем бросилась на помощь к ребёнку. Вместе они перевернули ребёнка на спину и стали давить ему на грудную клетку.

Когда вода вышла из лёгких пострадавшего, медик приступила к непрямому массажу сердца. Мальчик задышал и ещё до приезда скорой помощи начал приходить в норму и сейчас с ним всё в порядке.