Блинкен и Кулеба обсудили подготовку ВСУ к контрнаступлению
Госсекретарь Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили контрнаступление ВСУ
Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону тему подготовки ВСУ к контрнаступлению. Об этом рассказал глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.
"Они обсудили продолжающуюся подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнёров может способствовать его успеху. Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе", — пояснил Миллер.
Также он подчеркнул, что в ходе разговора Блинкен напомнил Кулебе о том, что американский президент Джо Байден намерен поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Ранее Лайф писал, что украинские чиновники не верят в контрнаступление ВСУ. В частности, они опасаются, что после провала западные страны перестанут оказывать им финансовую и военную помощь.
ТАСС / OLIVIER MATTHYS / POOL