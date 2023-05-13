Блинкен и Кулеба обсудили подготовку ВСУ к контрнаступлению

Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили по телефону тему подготовки ВСУ к контрнаступлению. Об этом рассказал глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.



"Они обсудили продолжающуюся подготовку к контрнаступлению Украины, в том числе то, как вклад международных партнёров может способствовать его успеху. Госсекретарь Блинкен отметил, что суверенитет Украины жизненно важен для мира и безопасности в Европе", — пояснил Миллер.

Также он подчеркнул, что в ходе разговора Блинкен напомнил Кулебе о том, что американский президент Джо Байден намерен поддерживать Украину столько, сколько потребуется.