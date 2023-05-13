В Госдуме предложили не повышать фермерам тарифы на электричество

В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для фермеров. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо зампреда Комитета Госдумы по аграрным вопросам Олега Нилова.

Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин поручил снизить тарифы для аграриев ещё в 2019 году, однако эти слова были проигнорированы. По его оценке, увеличение тарифов на электроэнергию на 6,3% для предприятий ВПК и АПК способно крайне негативно отразиться на производстве важной продукции и существовании бизнеса в целом.

Меры, которые предложил Минсельхоз в 2019 году по поручению президента, должны были коснуться тех представителей отрасли, доход которых не превышает 120 миллионов рублей. Тогда министерство предложило сделать эту категорию аграриев льготной. Однако эти меры так и не были реализованы из-за изменения состава кабмина и пандемии. В этой связи депутат попросил правительство обратить внимание на данные меры или же разработать новые.

"В том числе рассмотреть возможность введения моратория на повышение тарифов электроэнергии для представителей ВПК и АПК до окончания специальной военной операции. В настоящее время, например, в Ленинградской области для фермеров и предприятий АПК тариф около 12 рублей, в то время как для населения 4,5 рубля и 6–7 рублей для остальных отраслей", — заявил Нилов.

В Минсельхозе "Известиям" заявили, что обращение пока не получали, но выразили готовность поддержать эти инициативы.